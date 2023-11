bild: Kapo Luzern

Polizeirapport

Aus diesem Auto kletterten zwei Personen – unverletzt

Am Dienstagmorgen ist zwischen dem luzernischen Flühli und Sörenberg ein Auto von der Strasse geraten. In einer lang gezogenen Linkskurve im Gebiet Hochwald kam das Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen ins Schleudern, schreibt die Kantonspolizei Luzern in einer Mitteilung.

Das Auto stürzte mehr als drei Meter eine Böschung hinunter und landete im Fluss Waldemme – wo es auf dem Dach zum Liegen kam.

Die beiden Fahrzeuginsassen kletterten unverletzt aus dem verunfallten Auto.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7000 Franken. (yam)