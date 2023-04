49-Jähriger in Rebstein SG getötet: Polizei verhaftet zwei Verdächtige

Polizeirapport

49-Jähriger in Rebstein SG getötet: Polizei verhaftet einen Mann und eine Frau

Nach dem Tötungsdelikt im st. gallischen Rebstein von Mitte Februar hat die Polizei am Montagnachmittag zwei Personen unter Tatverdacht festgenommen. Der 26-jährige Serbe und die 19-jährige Schweizerin stammen beide aus der Region.

Sie stehen unter Verdacht, am Abend des 12. Februars einen 49-jährigen Schweizer an der Gräflibühlstrasse in Rebstein getötet zu haben. Das Opfer wurde am Morgen danach von einem Passanten tot auf dem Vorplatz einer Gewerbeliegenschaft gefunden.

Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Die genauen Umstände der Tat und das Tatmotiv sind noch Gegenstand der Ermittlungen, wie die St. Galler Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft wird für die beiden Beschuldigten Untersuchungshaft beantragen.

Weitere Details zum Fall nannte Polizeisprecher Florian Schneider auf Anfrage nicht. Die Polizei hatte nach dem Delikt drei Zeugenaufrufe erlassen. Unter anderem interessierte sie sich für zwei unbekannte Personen, die um die Tatzeit mit einem Kickboard in der Nähe des Tatorts unterwegs waren.

Verdächtige mit Kickboard

Die Polizei geht laut Schneider «schwer davon aus», dass es sich bei den beiden Festgenommenen um diese beiden Personen mit dem Kickboard handelte. Die beiden Tatverdächtigen seien keine Familienangehörigen des Opfers, sagte der Polizeisprecher gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Ermittlungsarbeit und Hinweise aus der Bevölkerung hätten bei der Festnahme eine Rolle gespielt. Der getötete 49-jährige Schweizer war der Polizei bekannt. Er dürfte vor der Tat mit einem Velo unterwegs gewesen sein. Ermittlungen ergaben, dass der Fundort der Leiche auch der Tatort war. (sda)