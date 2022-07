Kellerbrand in Bern-Bethlehem: Zwei Personen mit Verdacht auf Rauchvergiftung im Spital

Nach einem Kellerbrand in einem Gebäude in Bern-Bethlehem mussten zwei Personen am Montagabend mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Spital. Der starke Rauch vom Brandherd quoll in drei Treppenhäuser eines Wohnblocks und teilweise in die Wohnungen.

Die Rettungssanität untersuchte insgesamt 20 Bewohnerinnen und Bewohner auf mögliche Rauchvergiftungen. Die Berufsfeuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle, wie Schutz und Rettung mitteilte. Der Einsatz begann um 17 Uhr.

Die Feuerwehr musste den Rauch mit Hochleistungslüftern wegblasen. Mehrere Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar. Brandursache und Schadenhöhe sind Gegenstand von Ermittlungen. (sda)