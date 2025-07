Männliche Leiche in Fluss in Lugano TI gefunden

Polizeirapport

Männliche Leiche in Fluss im Tessin gefunden

Die Leiche eines Mannes ist am Sonntagmorgen im Fluss Cassarate in Lugano TI gefunden worden. Zuvor wurde der Polizei der Fund eines Rucksacks am Ufer desselben Flusses gemeldet, wie sie mitteilte.

Die Meldung über den Rucksackfund erreichte die Tessiner Kantonspolizei am Sonntag kurz nach 8 Uhr. In der Folge wurde auch die Leiche gefunden, die später geborgen wurde, wie die Kantonspolizei am Sonntag weiter mitteilte.

Die Ermittlungen zur Klärung der Ursachen und der Dynamik des Geschehens waren am Sonntag noch im Gange. (sda)