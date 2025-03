Polizeirapport

Freiburger Kantonspolizei nimmt fünf falsche Polizisten fest

Die Freiburger Kantonspolizei hat in den letzten Tagen fünf falsche Polizisten festgenommen und angezeigt. Dank einer Präventionskampagne hätten zahlreiche Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig die Polizei alarmiert.

So sind in den vergangenen Wochen mehrere Anzeigen für Anrufe von falschen Polizisten in Freiburg und im Greyerzerland eingegangen, wie die Freiburger Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Dank dieser Hinweise wurde beispielsweise ein Verdächtiger festgenommen, als er gerade dabei war, Bargeld aus einem Automaten zu beziehen.

In einem weiteren Fall konnte ein Betrug verhindert werden, hiess es in der Mitteilung weiter. Eine Person hatte demnach auf Aufforderung der Betrüger mehrere tausend Franken übergeben. Weil sich das Opfer daraufhin mit der Polizei in Verbindung setzte, wurde der Betrag in letzter Minute eingezogen und zurückgebracht.

Die Freiburger Kantonspolizei führte Anfang März eine Präventionskampagne durch, nachdem es zuvor zu zahlreichen Betrugsfällen mit falschen Polizisten gekommen war. Zwischen Januar und Ende Februar wurden in diesem Zusammenhang über 70'000 Franken ergaunert.

Die mutmasslichen Täter wurden laut Mitteilung bei den zuständigen Behörden der jeweiligen Kantone angezeigt. Mehrere Ermittlungen seien nach wie vor im Gange. Die Freiburger Kantonspolizei ruft weiterhin dazu auf, vorsichtig zu sein. (sda)