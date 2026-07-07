Einsatzkräfte am Seealpsee. bild: kapo AI

Polizeirapport

Suchaktion im Seealpsee AI: 19-Jähriger taucht beim Schwimmen nicht mehr auf

Ein 19-jähriger Mann ist am Montagabend beim Schwimmen im Seealpsee im Alpstein unter Wasser geraten und nicht mehr wieder aufgetaucht. Eine sofort eingeleitete Suchaktion blieb zunächst erfolglos, wie die Innerrhoder Polizei mitteilte. Am Dienstag wird weiter nach dem Mann gesucht.

Der 19-Jährige war gemäss ersten Erkenntnissen gemeinsam mit Freunden beim Schwimmen im Seealpsee, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Aus unbekannten Gründen geriet er unter Wasser und kam nicht mehr an die Oberfläche zurück. Bis «weit in die Nachtstunden hinein» sei nach dem Mann gesucht worden.

Im Einsatz stehen gemäss Communiqué die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft (SLRG) mit Spezialisten der Fliesswasserrettung, Polizeitaucher der Kantonspolizei St. Gallen, die Rega, Mitarbeiter eines Careteams, die Alpine Rettungskolonne Appenzell und die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden. (sda)