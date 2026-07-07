Polizeirapport

Feuer in Kehrichtverbrennungsanlage in Sitten

In der Kehrichtverbrennungsanlage in Uvrier in der Gemeinde Sitten im Wallis ist am Montagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Das Feuer entzündete sich gegen 15.20 Uhr. Feuerwehr und Polizei standen auch am Abend noch im Einsatz. Allerdings sei das Feuer nun unter Kontrolle, hiess es.

Die Feuerwehren von Siders und Sitten sowie Polizeikräfte seien vor Ort, teilte die Kantonspolizei der Nachrichtenagentur auf Anfrage von Keystone-SDA mit. Der Brand verursachte eine starke Rauchentwicklung, und der Verkehr rund um den Ereignisort war erheblich beeinträchtigt.

Alertswiss und die Walliser Kantonspolizei riefen die Bevölkerung dazu auf, das betroffene Gebiet zu meiden. In der Umgebung sollten Türen und Fenster geschlossen sowie Lüftungen und Klimaanlagen ausgeschaltet werden, hiess es weiter.

Das Ausmass des Brandes war zunächst unklar. Gemäss einem Bericht des Onlineportals lenouvelliste.ch könnte das Feuer durch das Zerkleinern einer Lithiumbatterie ausgelöst worden sein. (sda)