Polizeirapport

Grillierer hat den Waldbrand in Bettingen BS fahrlässig verursacht

Der Waldbrand am Sonntagabend in Bettingen BS geht auf ein ausser Kontrolle geratenes Grillfeuer zurück. Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft hat den mutmasslichen Verursacher identifiziert, wie sie am Montag mitteilte.

Der 42-jährige Schweizer wird verdächtigt, am Linsberg bei einer Feuerstelle ein Grillfeuer entzündet zu haben, das ausser Kontrolle geriet. Wegen der anhaltenden Trockenheit griff das Feuer auf die angrenzende Waldfläche über. Dem Grillierer gelang es nicht, den Brand selbst zu löschen, wie es im Communiqué heisst.

Die Kriminalpolizei hat den Tatverdächtigen einvernommen und entlassen. Die Staatsanwaltschaft hat gegen ihn ein Strafverfahren eröffnet.

Grillieren zurzeit auch bei Wald-Feuerstellen verboten

Der Brand am Linsberg betraf eine Waldfläche von rund 200 Quadratmetern. Die Berufsfeuerwehr Basel-Stadt brachte den Brand mit Unterstützungen von Einsatzkräften aus Münchenstein, dem Laufental und des Pharmakonzerns Roche unter Kontrolle. Es wurde niemand verletzt.

Aufgrund der Trockenheit gilt zurzeit im und beim Wald seit Freitag ein absolutes Feuerverbot. Dieses gilt gemäss Kantonsangaben auch für eingerichtete Feuerstellen. (sda)