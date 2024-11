Polizeirapport

Verdächtiger Mann nach Leichenfund im Südtessin festgenommen worden

Nach dem Fund einer weiblichen Leiche am Dienstagmorgen in einem Haus in Morbio Inferiore TI hat die Tessiner Kantonspolizei einen Mann festgenommen. Der 68-Jährige ist nach Informationen der Polizei Italiener und in der Region Mendrisio wohnhaft.

Nun werde geprüft, in welchem Verhältnis der Mann zur Verstorbenen gestanden sei, teilten die Tessiner Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft in einem gemeinsamen Communiqué am Dienstagabend mit.

Die verstorbene 65-jährige Italienerin war am Dienstagmorgen kurz vor 10.30 Uhr in einem Haus aufgefunden worden. Ein Arzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Sie hatte ihren Wohnsitz in Italien. Die Behörden nahmen Ermittlungen auf. (sda)