Zwei Skifahrer bei Lawinenabgang über Engelberg OW leicht verletzt

Zwei Skifahrer sind am Donnerstagnachmittag über Engelberg OW von einer Lawine 100 Meter mitgerissen und dabei leicht verletzt worden. Die beiden waren ausserhalb der markierten Pisten unterwegs.

Der zweite Skifahrer erreichte selbständig die Talstation der Titlisbahnen. (Symbolbild) Bild: rega

Einer von ihnen löste die Lawine im Gebiet Laub, oberhalb von Teufistein, kurz nach 13.30 Uhr aus, wie die Kantonspolizei Obwalden am Freitag in einer Mitteilung festhielt.

Die beiden Wintersportler wurden teilverschüttet. Sie konnten sich selbst aus dem Schnee befreien.

Einer von ihnen sowie eine unverschüttete Drittperson wurden dann von der Alpinen Rettung Schweiz gerettet. Der Verletzte wurde in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Der zweite Skifahrer erreichte selbständig die Talstation der Titlisbahnen, wo er erstversorgt wurde. Wie die Polizei weiter schrieb, begab er sich eigenständig in weitere ärztliche Behandlung.

Neben der Kantonspolizei Obwalden standen ein Rettungshelikopter der Rega, ein Helikopter eines privaten Unternehmens sowie die Alpine Rettung Schweiz mit zwei Hundeführern im Einsatz. (sda)