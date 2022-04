Brand im Dorfzentrum von Wattwil SG – eine Person tot aufgefunden

Beim Brand eines Hauses am Dorfplatz in Wattwil SG ist am frühen Dienstagmorgen eine Person tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Zehn Personen konnten ihre fünf Wohnungen unverletzt verlassen, wie die Kantonspolizei St. Gallen bekanntgab.

Der Brand war am frühen Dienstagmorgen kurz vor 01.00 Uhr der kantonalen Notrufzentrale gemeldet worden. Ein Grossaufgebot von Rettungskräften rückte aus. Nach rund eineinhalb Stunden entdeckte die Feuerwehr eine tote Person in einer Wohnung.

Die Identität des Opfers steht noch nicht fest. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Zwei Liegenschaften sind nicht mehr bewohnbar, wie es in der Mitteilung der Kantonspolizei heisst.

Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stellten sie ein offenes Feuer bei den Fenstern im Obergeschoss fest. Die Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Liegenschaft konnte ihre Wohnungen selbstständig verlassen. Sie wurden wegen der starken Rauchentwicklung vor Ort von der Rettung und vom Notarzt untersucht.

Da das Dorfzentrum Wattwils eine dichte Bauweise aufweist, wurden mehrere Feuerwehren mit über 150 Leuten aufgeboten. Die Kantonspolizei stand mit mehreren Patrouillen und Spezialisten im Einsatz. Die Durchfahrt durch Wattwil wurde gesperrt. Die Sperrung dürfte noch bis zum Mittag dauern. (sda)