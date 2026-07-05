Polizeirapport

Fahrer haut nach Auffahrunfall in Reichenburg SZ ab – Polizeihund Ty findet ihn trotzdem

Auf der Kantonsstrasse in Reichneburg SZ hat sich am Samstagabend kurz nach 18 Uhr ein Auffahrunfall ereignet. Dabei wurde der Fahrer des vorderen Fahrzeugs, ein 35-jähriger Mann, leicht verletzt. Er musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden, teilt die Kantonspolizei Schwyz mit.

Der Fahrer des hinteren Autos hingegen nahm nach dem Unfall die Beine in die Hand und verschwand zu Fuss. Weit kam er allerdings nicht. Drittpersonen und Polizeihund Ty konnten die Polizisten schliesslich zu ihm führen. Der 22-jährige Rumäne wurde festgenommen. Er wird sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten müssen. (vro)