Polizeirapport

Zwei 16-jährige Jugendliche klauen Auto und bauen Crash in Dinhard ZH

Bild: Kapo ZH

Zwei 16-jährige Jugendliche haben in der Nacht auf Sonntag in Dinhard die Kontrolle über ein zuvor gestohlenes Auto verloren und sind in eine Hausmauer geprallt. Der Lenker flüchtete und wurde am Sonntagmorgen verhaftet, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Gegen 2 Uhr am Sonntagmorgen ging bei der Einsatzzentrale von Schutz und Rettung Zürich gemäss der Kantonspolizei die Meldung über einen Selbstunfall auf der Rutschwilerstrasse ein. Die ausgerückten Kantonspolizisten fanden vor Ort einen Personenwagen vor, der zuvor rechts von der Strasse abgekommen und mit einem Granit-Quaderstein und einem Hochbeet kollidiert war.

Durch die Kollision hob das Fahrzeug ab und prallte auf rund zwei Meter Höhe in eine Hausmauer. Der 16-jährige Beifahrer konnte am Unfallort angetroffen und verhaftet werden, wie die Polizei weiter mitteilte. Er musste für medizinische Abklärungen in ein Spital gebracht werden.

Der mutmassliche Lenker, ein ebenfalls 16-jähriger Jugendlicher, ergriff vor dem Eintreffen der Polizei die Flucht. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der flüchtige Fahrer beim Unfall möglicherweise schwerere Verletzungen zugezogen hat, setzte die Kantonspolizei für die Suche einen Personenspürhund sowie eine Drohne ein. Ermittlungen führten schlussendlich gegen 9 Uhr morgens zur Verhaftung des flüchtigen Jugendlichen.

Polizeiliche Abklärungen zeigten, dass das Fahrzeug vor dem Unfall entwendet worden war. Am Fahrzeug sowie am Wohnhaus entstand erheblicher Schaden. Weiter musste im Garten des Hauses mit Hilfe eines Saugbaggers mit Öl verunreinigte Erde abgetragen werden, wie es in der Mitteilung heisst.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kantonspolizei Zürich und die Jugendanwaltschaft geführt. (aeg/sda)