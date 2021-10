Fussgänger in Zürich stirbt nach Kollision mit Tram

Ein Fussgänger ist am Mittwoch in Zürich mit einem Tram kollidiert. Der Rentner ist trotz eingeleiteter Reanimationsmassnahmen noch am Unfallort verstorben.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 13 Uhr auf der Hofwiesenstrasse, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilte. Der Unfallhergang ist noch unklar und wird nun untersucht. (sda)