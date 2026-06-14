Polizeirapport

Autofahrer im Bözbergtunnel bei Effingen AG schwer verletzt

Ein 58-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Unfall im Bözbergtunnel bei Effingen AG schwer verletzt worden. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital, wie die Polizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich um 00.10 Uhr auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Zürich.

Gemäss ersten Erkenntnissen kollidierte das Auto des 58-jährigen Lenkers eingangs des Tunnels zunächst mit dem Randstein. Danach geriet das Auto auf den Überholstreifen und kollidierte seitlich mit einem anderen Auto. Anschliessend prallte es gegen die Tunnelwand, wie es weiter heisst. (dab/sda)