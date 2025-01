Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde die Frau Opfer eines Tötungsdelikts. Bild: keystone

Polizeirapport

Frau in Biel BE leblos aufgefunden – Tötungsdelikt wird vermutet

In einem Mehrfamilienhaus in Biel BE ist am Donnerstagabend eine Frau leblos aufgefunden worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde sie Opfer eines Tötungsdelikts, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte.

Bei der Polizei ging demnach eine Meldung ein, dass eine Person seit mehreren Tagen nicht mehr erreichbar sei. In einer Wohnung an der Güterstrasse fanden die Einsatzkräfte daraufhin eine verstorbene Frau auf, wie es in der Mitteilung vom Freitag hiess.

Es bestehen Hinweise zur Identität der Verstorbenen, die formelle Identifikation steht aber noch aus, wie die Polizei weiter mitteilt. Für die Spurensicherung hat die Kantonspolizei verschiedene Spezialdienste aufgeboten, darunter etwa die Kriminaltechnik. Zu den Hintergründen, dem Ablauf sowie der Täterschaft waren am Freitagnachmittag Ermittlungen im Gang. (sda)