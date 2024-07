Polizeirapport

Seedamm bei Rapperswil SG war nach Unfall zwischenzeitlich gesperrt

Nach einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist der Seedamm bei Rapperswil-Jona SG am Donnerstagnachmittag für rund zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt worden. Ein Mann und eine Frau wurden gemäss der Polizei verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.

Auf dem Seedamm ereignete sich am Donnerstag ein Unfall. Bild: KEYSTONE

Ein 45-jähriger Mann fuhr mit einem Lieferwagen um 14.30 Uhr von Pfäffikon SZ in Richtung Rapperswil und bremste sein Fahrzeug vor einer stehenden Kolonne zu spät ab, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag mitteilte. Sein Lieferwagen prallte in das Auto eines 48-jährigen Mannes und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Lieferwagen mit dem Auto einer 66-Jährigen, welche in die Gegenrichtung fuhr.

Der 45-Jährige Mann wurde beim Unfall leicht verletzt. Unbestimmte Verletzungen zog sich die 66-jährige Frau zu, schrieb die Polizei weiter. (dab/sda)