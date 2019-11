21-jähriger Junglenker kracht in Lichtsignal – Beifahrer verletzt

Schweiz

Polizeirapport

Oberentfelden: Junglenker kracht in Lichtsignal – Beifahrer verletzt



Ein Junglenker hat am Mittwochabend in Oberentfelden AG die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in eine Lichtsignalanlage geprallt. Während der 21-Jährige unverletzt blieb, musste sein Beifahrer zur Kontrolle ins Spital,

Bild: Kapo AG

Die Aargauer Kantonspolizei nahm dem Schweizer Lenker den Führerausweis auf Probe vorläufig ab. Zum Unfall kam es um 22.40 Uhr auf der Muhenstrasse, als der Lenker nach rechts abbiegen wollte.

Bild: Kapo AG

Es entstand ein Sachschaden von 15'000 Franken, wie die Kantonspolizei am Donnerstag weiter mitteilte. (sda)