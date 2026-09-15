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Gefälschte Fünfliber-Münzen beim Zoll entdeckt

Zoll entdeckt gefälschte Fünfliber – ihr Gewicht verriet sie

15.09.2026, 10:2915.09.2026, 10:29

Im Briefzentrum Zürich-Mülligen hat der Post-Zoll eine Kleinsendung aus Hongkong genau unter die Lupe genommen: Er stellte zwei mutmasslich gefälschte Fünfliber mit Jahrgang 1928 sicher. Diese haben einen hohen Sammlerwert.

Bei der näheren Überprüfung der beiden Münzen am 17. August hätten die Zöllner Verdacht geschöpft, teilte das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Dienstag mit. Während der Durchmesser jenem einer Originalmünze entsprochen habe, hätten sich beim Gewicht deutliche Abweichungen gezeigt.

Fünfliber gefälscht Münzen
Die Fünfliber sind mutmasslich gefälscht.Bild: BAZG

Das BAZG übergab die beiden mutmasslich gefälschten Münzen sowie den Fall zur weiteren Bearbeitung an die Kantonspolizei Aargau. Die Sendung war für einen Empfänger im Aargau bestimmt.

Fünfliber des Jahrgangs 1928 sind laut Angaben des BAZG bei Sammlerinnen und Sammlern begehrt. Originalmünzen dieses Jahrgangs könnten einen Wert von mehreren tausend Franken pro Stück erreichen, hiess es. (sda)

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