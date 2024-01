Weil EU-Sterne zu undeutlich sind: Frankreich muss 27 Millionen Münzen einschmelzen

Vier Tage nach dem Start der Herstellung der Münzen sei das Design von Brüssel abgelehnt worden – auf der Seite mit der Darstellung Europas seien die Sterne der EU nicht deutlich genug erkennbar gewesen, lautete der Einwand. Der Minister habe daraufhin seinen Besuch in der staatlichen Münzprägeanstalt abgesagt, die der EU eilends einen neuen Entwurf vorlegte. Dieser sei Ende Dezember genehmigt worden, so dass die Produktion der ordnungsgemässen Münzen im Moment noch im Gange sei, hiess es aus dem Umfeld der Prägeanstalt. Die ungeeigneten Münzen sollten nun recycelt werden - der finanzielle Schaden könne sich auf 700 000 bis 1.2 Millionen Euro summieren. (sda/awp/dpa)

Von den französischen Behörden habe es bereits grünes Licht für das Design gegeben, dass nötige Ok der EU-Kommission habe aber noch ausgestanden. Um die neuen Münzen bereits bei einem Besuch von Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire in der Prägeanstalt Anfang Dezember präsentieren zu können, sei die Produktion vorzeitig gestartet.

Die französische Münzprägeanstalt «La Monnaie de Paris» muss wohl 27 Millionen vorschnell hergestellter 10, 20 und 50 Cent-Münzen wieder einschmelzen. Die mit einem neuen französischen Design versehenen Münzen hätten ab Januar dieses Jahres in Umlauf kommen sollen, berichtete die Zeitung «Les Échos» am Freitag unter Verweis auf Informationen aus der Prägeanstalt.

Papst-Mitarbeiter schreibt Erotik-Literatur – Konservative entrüstet

In einer Ära, in der die Diskussionen über Sexualität und deren Stellung in der Kirche zunehmend an Bedeutung gewinnen, rückt der argentinische Erzbischof Víctor Manuel Fernández ins Rampenlicht. Auch bekannt als ehemaliger Ghostwriter von Papst Franziskus, steht Fernández aktuell im Zentrum eines Sturms der Kritik. Allerdings wegen seines Buches aus dem Jahr 1998 mit dem Titel «La Pasión Mística. Espiritualidad y sensualidad».