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Migros vorne: Mit diesen Detailhändlern ist die Schweizer Bevölkerung am

Eine Frau kauft bei einem Regal mit Fleisch am 20. Januar 2005 am 20. Januar 2005 im Migros Limmatplatz in Zuerich ein. Neben ihr steht ein Warenkorb mit der Aufschrift &quot;Frischland&quot;. Migros ...
Eine neue Umfrage zeigt, wer der beliebteste Detailhändler der Schweiz ist. Bild: KEYSTONE
Ranking

Mit diesem Detailhändler ist die Schweizer Bevölkerung am zufriedensten

21.07.2026, 06:1721.07.2026, 06:17

Eine repräsentative Umfrage von Moneyland listet die Detailhändler auf, mit denen die Schweizer Bevölkerung am zufriedensten ist. An der Spitze des Rankings thront die Migros, knapp dahinter folgt Coop. Auf den dritten Rang schafft es Digitec Galaxus.

Das vollständige Ranking der Deutschschweiz.

  1. Migros (7,6 Punkte)
  2. Coop (7,4 Punkte)
  3. Digitec Galaxus (7,4 Punkte)
  4. Ikea (7,2 Punkte)
  5. Lidl Schweiz (Punkte 7,2 Punkte)
  6. Landi (7,2 Punkte)
  7. Denner (7,1 Punkte)
  8. Müller (7,1 Punkte)
  9. Ottos (7,1 Punkte)
  10. Aldi Suisse (7,0 Punkte)
  11. Orell Füssli (7,0 Punkte)
  12. Decathlon (7,0 Punkte)

Unterschiede zwischen Deutschschweiz und Romandie

Der Vergleich zwischen Befragten aus der Deutsch- und aus der Westschweiz fördert gewisse Unterschiede zutage. Zwar führt die Migros das Zufriedenheitsranking in beiden Landesteilen an.

Doch während sich Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer (7,2 Punkte) mit der Drogerie Müller deutlich zufriedener zeigen als Befragte aus der Romandie (6,4 Punkte), schneidet Decathlon ennet des Röstigrabens ungleich stärker ab: Dort vergeben Kundinnen und Kunden des Sportartikelhändlers im Mittel 7,2 Punkte, während Befragte in der Deutschschweiz die Zufriedenheit mit 6,8 Punkten bewerten.

Das vollständige Ranking der Romandie:

  1. Migros (7,5 Punkte)
  2. Digitec Galaxus (7,4 Punkte)
  3. Coop (7,2 Punkte)
  4. Decathlon (7,2 Punkte)
  5. Denner (7,2 Punkte)
  6. Ikea (7,1 Punkte)
  7. Landi (7,1 Punkte)
  8. Lidl Schweiz (7,0 Punkte)
  9. Interdiscount (6,8 Punkte)
  10. Dosenbach (6,8 Punkte)
  11. Otto's (6,8 Punkte)

Männer sind kritischer

Auffällig ist zudem: Männer sehen die Detailhändler gemäss der Umfrage kritischer als Frauen. Mit jedem Detailhändler zeigen sich Frauen zufriedener als Männer. Die einzige Ausnahme stellt Denner dar: Der Discounter erhält sowohl von Frauen als auch von Männern 7,1 Punkte. (ome)

Die Methodik
Diese Medienmitteilung basiert auf einer repräsentativen Umfrage, die das Marktforschungsinstitut Ipsos im Auftrag von Moneyland.ch Anfang 2026 durchgeführt hat. Es wurden 1500 Personen aus der Deutsch- und Westschweiz nach ihrer Zufriedenheit mit verschiedenen Detailhändlern gefragt. Sie konnten auf einer Skala von 1 (überhaupt nicht zufrieden) bis 10 (sehr zufrieden) antworten. Auch Enthaltungen waren möglich.
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