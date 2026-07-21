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Deutsche Bahn will Alkohol an allen Bahnhöfen verbieten

epa13059593 An ICE high-speed train stands at the main station in Bremen, Germany, 23 June 2026. Deutsche Bahn said all trains were being held at stations due to a nationwide disruption to the GSM-R d ...
Die flächendeckende Umsetzung soll bis zum 15. Oktober 2026 abgeschlossen sein.Bild: keystone

Deutsche Bahn will Alkohol an allen Bahnhöfen verbieten

21.07.2026, 05:3021.07.2026, 05:30

Die Deutsche Bahn (DB) plant ein Alkoholverbot an allen 5400 Bahnhöfen in Deutschland. Die Bahn bestätigte die von «Bild» veröffentlichten Pläne auf Nachfrage der deutschen Nachrichtenagentur DPA.

Wie «Bild» berichtete, soll es künftig bundesweit untersagt sein, auf Perrons oder in Bahnhofshallen ausserhalb der Bahnhofsgastronomie Bier, Wein, Schnaps oder anderen Alkohol zu trinken. Die flächendeckende Umsetzung soll bis zum 15. Oktober 2026 abgeschlossen sein.

Bahnchefin Evelyn Palla sagte zu «Bild»: «Genug ist genug». Die DB wolle mehr Ordnung und Sicherheit auf ihren Bahnhöfen und in den Zügen. « Für mich zählt nur eins: der Schutz unserer Kollegen und unserer Reisenden», sagte Palla.

Bisher gilt ein solches Konsumverbot vor allem an grossen deutschen Bahnhöfen wie Frankfurt, Hamburg oder Köln. Nun weitet der Staatskonzern die Regelung laut «Bild» über sein Hausrecht bundesweit aus. Die lokalen Hausordnungen sollten dazu in den kommenden Wochen in Abstimmung mit Kommunen und Behörden angepasst werden, heisst es in dem Bericht.

Bahn hofft auf weniger Konflikte unter Alkoholeinfluss

Die Einhaltung des Verbots werde von den DB-Sicherheitskräften und der Bundespolizei überwacht. Wer beim illegalen Alkoholkonsum erwischt werde, müsse mit einem sofortigen Platzverweis rechnen. Bei wiederholten Verstössen drohe ein dauerhaftes Hausverbot, so die «Bild».

Ein generelles Alkoholverbot in allen DB-Zügen gibt es bisher nicht. Dafür ist Rauchen in Zügen grundsätzlich untersagt. Auf Bahnhöfen wiederum ist Rauchen nur in gekennzeichneten Raucherbereichen erlaubt.

Die Deutsche Bahn verspricht sich von einem Alkoholverbot mehr Sicherheit und weniger Streitigkeiten unter Alkoholeinfluss. Entsprechende Erfahrungen hat sie unter anderem am Hauptbahnhof Hamburg gemacht. Nachdem der Konsum von Alkohol dort im April 2024 verboten worden war, ging die Zahl der Konflikte und Auseinandersetzungen spürbar zurück. Das Sicherheitsgefühl für Reisende habe sich verbessert, zudem sei der Reinigungsaufwand zurückgegangen, hiess es damals in einer ersten Bilanz. (sda/apa/dpa)

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