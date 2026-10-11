Die Webcam auf dem Torrent bei Leukerbad zeigt die Polarlichter kurz nach 19 Uhr am Samstagabend. Bild: Webcam Meteo Schweiz

Polarlichter leuchteten am Schweizer Nachthimmel

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Am Schweizer Nachthimmel sind am Samstagabend vereinzelt Polarlichter zu beobachten gewesen. Die Lichter seien zwar schwach, aber eindeutig erkennbar gewesen, schrieb der Meteorologe Daniel Gerstgrasser auf der Plattform X.

Das Naturschauspiel sei auf mehreren Webcams von Meteo Schweiz zu beobachten gewesen. Polarlichter entstehen infolge hoher Sonnenaktivität. Dabei schleudert die Sonne grosse Mengen elektrisch geladener Teilchen ins All, die nach rund einem bis fünf Tagen die Erde erreichen können, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteo Schweiz) auf seiner Website erklärt.

Vielen Dank liebe Community für die schönen Meteomeldungen! Die Aufnahme mit #Polarlichtern vom Col du Mont Crosin aus gesehen, gefällt uns besonders gut.



[image or embed] — MeteoSchweiz (@meteoschweiz.ch) 11. Oktober 2026 um 05:56

Die Teilchen werden vom Erdmagnetfeld in Richtung der Pole abgelenkt. Dort treffen sie in der Atmosphäre auf Sauerstoff- und Stickstoffmoleküle und erzeugen die charakteristischen Leuchterscheinungen. Bei besonders hoher Sonnenaktivität können Polarlichter auch über der Schweiz sichtbar werden. (sda)