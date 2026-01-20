1 / 12 Polarlichter über der Schweiz, Januar 26 Nicht nur in Davos, sondern an vielen Orten in der Schweiz sind die Lichter zu sehen. Hier: Emmetten im Kanton Nidwalden mit der Rigi ... quelle: leserreporterin

«Das habe ich noch nie gesehen»: Spektakuläre grün-rote Nordlichter am Schweizer Himmel

Die Schweiz wird in der Nacht auf Dienstag erneut von Polarlichtern überstrahlt. Das Naturphänomen hüllt auch den Himmel über Davos am WEF in eindrückliche Farben.

Grosses Spektakel am Himmel über der Schweiz: Erneut schmücken Polarlichter das Firmament. Das Naturphänomen ist erneut an vielen Orten in der Schweiz zu bestaunen. Auch über Davos, wo am Montag das WEF begonnen hat, sind die Farben zu sehen.

Der Davoser Nachthimmel, links die Parsennbahn. Bild: chmedia/matthias steimer

Besonders aussergewöhnlich: Die Lichter veränderten ihre Farbe am Nachthimmel – rot wurde mehrfach durch grün ergänzt. «Das habe ich noch nicht nie gesehen in der Schweiz», sagt ein CH-Media-Reporter. Die Farben hätten sich teils dynamisch verändert und gebündelt.

Der Himmel leuchtet sowohl in rötlichen ... Bild: chmedia/matthias steimer

Tatsächlich sind Polarlichter in der Schweiz für gewöhnlich rot. Abhängig ist die Farbe von der Höhe der Lichter. Laut SRF-Meteorologe Christoph Siegrist sind die Lichter in der Höhe von etwa 100 Kilometern grün, zwischen 200 bis 600 Kilometern rot. Aus diesem Grund ist in der Schweiz meistens nur der obere, rote Teil zu sehen, wenn man gen Norden blickt.

... als auch in grünlichen Tönen. Bild: chmedia/matthias steimer

Polarlichter, auch Nordlichter oder Aurora Borealis genannt, treten als Folge von Sonnenstürmen auf – je stärker diese sind, desto südlicher auf der Erde sind die Lichter zu sehen. In der Schweiz ist das Spektakel relativ selten, laut Meteorologen tritt es nur etwa in einem Prozent aller Nächte auf.

Aktuell kommt die Schweiz aber bereits zum zweiten Mal innert relativ kurzer Zeit in den Genuss der Himmelsshow. Bereits im November waren praktisch schweizweit Polarlichter zu bewundern.

1 / 8 Polarlichter über der Schweiz Wegen eines ungewöhnlich starken Sonnensturms sind in der Nacht auf Mittwoch in der Schweiz Polarlichter sichtbar geworden.

