Polarlicht über der Schweiz in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

Polarlichter Wildhaus 12.11
Auch im Toggenburg, in Wildhaus, waren die farbigen Lichter am Himmel zu sehen.Bild: Fotowebcam.eu

So schön waren die Polarlichter über der Schweiz in der Nacht 😍

12.11.2025, 07:1912.11.2025, 08:00

Wegen eines ungewöhnlich starken Sonnensturms sind in der Nacht auf Mittwoch in der Schweiz Polarlichter sichtbar geworden. Auf Webcams, etwa auf der Rigi und dem Säntis, waren rosafarbene Lichtschleier zu erkennen.

Polarlichter 12.11
Am Pizol tanzten die Lichter über Bad Ragaz.Bild: X/meteonews Schweiz

Die US-Wetterbehörde NOAA stufte den geomagnetischen Sturm auf der zweithöchsten Warnstufe G4 ein. Solche Ereignisse können der Behörde zufolge Spannungsschwankungen in Stromnetzen sowie Störungen bei Satelliten-, Funk- und GPS-Signalen verursachen. Auch Flugverkehr und Pipelines können betroffen sein.

Polarlichter 12.11
Die meisten von ihnen waren rot, einige auch grünlich, wie Bilder zeigen.Bild: X/meteonews Schweiz

Sonnenstürme werden in Klassen eingeteilt, dabei gibt es die Klassen A, B, C, M und X eingeteilt. Jede Stufe bedeutet eine zehnfache Zunahme der Energie. Der aktuelle Ausbruch hatte eine Stärke von X5.1 und war somit durchaus ein starker.

Zunächst war unklar, ob der Ausbruch Polarlichter in die Schweiz bringen würde. Doch, gegen Mittwochmorgen zeichneten sie sich klar und bunt am Himmel ab.

Polarlichter 12.11
Mit hochauflösenden Kameras waren die Lichter zu bestaunen.Bild: X/meteonews Schweiz

Nordlichter sind in der Alpenregion grundsätzlich selten. Sie entstehen, wenn energiereiche Teilchen aus Sonnenstürmen auf das Magnetfeld der Erde treffen. Je stärker die Sonnenwinde und je dunkler der Beobachtungsort, desto grösser ist die Chance, das Naturphänomen zu sehen, wie es in einer früheren Mitteilung von Meteonews hiess. (nib/sda)

Kinderarzt spricht über dicke Kinder
1 / 5
Kinderarzt spricht über dicke Kinder

Urs Eilholzer meint, dass dicke Kinder immer dicker werden.
Monate nach Eröffnung – Brücke in China kollabiert
