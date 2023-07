Der TCS rechnete für die Ferienzeit im Juli vor allem zwischen Freitag und Montag mit mehr Verkehr in Richtung Italien . Auch auf der A13, der San-Bernardino-Route, prognostizierte er Wartezeiten. Am vergangenen Samstag und Sonntag war die Blechschlange jeweils am Nachmittag auf 15 Kilometer Länge angewachsen. (sda)

Bereits am Freitag war der Stau Richtung Süden zwischenzeitlich auf zwölf Kilometer angewachsen, wie der TCS via Twitter mitgeteilt hatte.

Die SVP hat am Freitag das Referendum gegen das Stimmrechtsalter 16 auf Gemeindeebene in Riehen BS eingereicht. Am 21. Juni hatte sich der Einwohnerrat für ein aktives Stimm- und Wahlrecht ab 16 ausgesprochen. Dagegen habe die SVP über 1000 Unterschriften gesammelt, wie die Partei in einer Medienmitteilung schrieb.