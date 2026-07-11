Der Bund warnt vor allem in der Romandie und im Wallis (orange Gebiete) vor Gewittern. Bild: Meteoschweiz

In diesen Regionen warnt der Bund vor Gewittern

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Der Bund warnt am Samstag in verschiedenen Regionen vor Gewittern. Vor allem im Wallis und in der Romandie herrscht Gefahrenstufe drei (erhebliche Gefahr).

In den betroffenen Regionen kann es zu Blitzeinschlägen kommen, Sturmböen können ausserdem zum Abbrechen von Ästen und zum Umstürzen von Bäumen führen. Starkregen kann zudem zu Überflutungen führen und in steilen Hängen Erdrutsche auslösen.

Der Bund rät deshalb, Gewässer, exponierte Stellen und offene Flächen zu meiden. Die Warnung für die betroffenen Gebiete gilt vorläufig bis 20 Uhr. (ome)

