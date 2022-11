Ausgelacht bei Smile – SBB-Freizeitprogramm für Jugendliche wird eingestellt

Bis anhin konnten Jugendliche zwischen 13 und 25 Jahren und die mit ihnen reisenden erwachsenen Verwandten im öffentlichen Verkehr von der Swisspass-Smile-Erlebnisplattform profitieren. So wurden via Smile unter anderem individuelle «Reise- oder Freizeiterlebnisse» angeboten – und nebenbei konnten sogenannte Smiles als Punkte für ein spezielles Bonusprogramm ergattert werden.

Doch damit ist nun Schluss. Die SBB informierten ihre Smile-Kunden am Montag via E-Mail, dass das Programm eingestellt werde. Grund: «Neuausrichtung in der Vermarktung» sowie die teuren Pandemie-Jahre.

Gesammelte Smiles können noch bis zum 30. März nächsten Jahres im Bonusprogramm eingetauscht werden – zum Beispiel mit 20 Prozent auf einen e-Reader. Damit bleiben die nächste Zugfahrt trotzdem entspannt. Auch ohne ein Lächeln.

(yam)