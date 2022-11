Riskante Job-Auslagerungen

Viele Schweizer Unternehmen setzen statt auf hiesige IT-Fachleute auf Spezialisten im Ausland. Was im Normalfall gut sei für die Unternehmensbilanz, könne zum Problem werden, konstatierte die «NZZ am Sonntag» im März, als der von Russland gestartete Angriffskrieg immer mehr eskalierte. Das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) sah sich auf Anfrage zu einer warnenden Stellungnahme veranlasst: «Wenn ein Konflikt wie der aktuelle auftritt, erhöhen sich die Risiken natürlich entsprechend».



Zum einen könnten Leistungen eingeschränkt werden, es bestehe «aber auch die Gefahr, dass die Lieferanten vor Ort infiltriert sein könnten und dadurch als Einfallstor in die IT einer Unternehmung fungieren könnten».



Ein weiteres Risiko sei, dass Mitarbeitende gezwungen werden könnten, Manipulationen an der von ihnen gelieferten Software und den IT-Systemen oder an der IT-Infrastruktur, auf die sie Zugriff haben, vorzunehmen.»



Konkrete Fälle seien dem Bund nicht bekannt.