Die SBB haben neue Anzeigetafeln – das ist neu

Die SBB haben neue Anzeigetafeln – und so sehen sie aus

Mehr «Schweiz»

Seit Ende März werden Reisende an den Bahnhöfen Basel SBB und Biel/Bienne mit Perron- und Zugangsanzeigern im neuen Layout informiert. Die Anzeigen kamen so gut an, dass seit dem 2. Mai die Zugangs- und Perronanzeiger der neuesten Generation ersetzt sind. Bei älteren Geräten sei die Umsetzung des neuen Layouts technisch nicht möglich, informieren die SBB.

Neu ist in einem hellgrauen Balken am unteren Ende der Anzeige ersichtlich, in welchen Sektoren die 1. Klasse, die 2. Klasse oder der Speisewagen stehen. Ein roter Standortmarker zeigt dabei an, wo auf dem Perron mach sich gerade befindet. So können die Zuginformation, wie Abfahrtszeit oder Zielbahnhof dauerhaft sichtbar bleiben, schreiben die SBB.

Neu bleiben Zuginformation, wie Abfahrtszeit oder Zielbahnhof dauerhaft sichtbar. Bild: SBB Medienstelle

In einem grauen Balken wird hier informiert in welchen Sektoren sich die 1. bzw. die 2. Klasse befindet oder wo der Speisewagen ist. Bild: SBB Medienstelle

Eine weitere Neuerung ist, dass ein Richtungspfeil die Anzeigetafel dem Zug zuordnet oder dass Züge mit unterschiedlichen Wagenzielen deutlicher gekennzeichnet werden. Ausserdem werden auf dem Zugangsanzeiger neu auch die Folgezüge der nächsten 25 Minuten auf dem dazugehörigen Perron angezeigt, so die SBB.

Die Einführung des neuen Layouts für die Generalanzeiger, die sich an zentralen Orten in den Bahnhöfen befinden, sei im Sommer 2023 vorgesehen.

(yam)