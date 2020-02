Schweiz

SBB

Zug fährt in Prellbock im Luzerner Bahnhof - mehrere Verletzte



Bild: KEYSTONE

Zug fährt in Prellbock im Luzerner Bahnhof - mehrere Verletzte

Ein Zug hat am Montag gegen 9 Uhr bei der Einfahrt in den Bahnhof Luzern nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Er fuhr in einen Prellbock. Mehrere Personen wurden dabei verletzt. Ein Sprecher der Luzerner Polizei bestätigte eine Meldung von Radio Pilatus und Tele 1.

Beim Zug handelt es sich laut Radio Pilatus um den Interregiozug von Zürich nach Luzern, welcher um 09:04 Uhr im Bahnhof einfuhr. (dfr/sda)

Weitere Informationen folgen...

Abonniere unseren Newsletter