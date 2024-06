Bei der SBB haben Billettautomaten und mobiler Billettverkauf gestreikt

Bei den SBB sind die Billettautomaten sowie der Billettverkauf via SBB.ch und SBB Mobile am Mittwochabend ausgefallen. Der Billettverkauf am Schalter und durch die Zugbegleiter im Zug «funktionierte teilweise».

Wie lange «die technischen Probleme» anhalten, konnte die Bahn am Abend zunächst nicht einschätzen. Inzwischen konnte die Störung allerdings wieder behoben werden, wie die SBB Medienstelle auf X mitteilte. (hkl/sda)