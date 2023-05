«Technische Probleme»: SBB können online und auf der App keine Billette verkaufen

Die SBB kämpft aktuell mit Problemen beim digitalen Verkauf von Billetten. Namentlich auf der Website und in der App des Unternehmens sind am Montagmorgen keine Käufe möglich.

Bild: KEYSTONE

Schlechter Start in die neue Woche für Zehntausende Zug-, Bus- und Postautoreisende: Der digitale Verkauf von Billetten bei den SBB streikt. Das berichten verschiedene Nutzerinnen und Nutzer am Montagmorgen in den Sozialen Medien.

Dass bei den SBB im Billettverkauf gerade nichts läuft, bestätigt auch ein Augenschein vor Ort: Am Bahnhof Bern beispielsweise haben sich lange Schlangen vor den Billettautomaten gebildet mit Reisenden die ungläubig auf die Touchscreens schauen. Auch hier ist kein Kauf möglich.

SBB: Verkauf «nur eingeschränkt möglich»

Zudem zeigt ein Blick in die SBB-App, dass auch im Voraus bereits gekaufte Billette nicht abgerufen werden können. «Ihre Billette konnten nicht geladen werden», ist da zu lesen.

Das Unternehmen bestätigt den Streik der Technik denn auch auf seiner Website. Der Billettverkauf sei «aufgrund technischer Probleme» via SBB.ch und SBB Mobile «zurzeit nur eingeschränkt möglich». (sat)