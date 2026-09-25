Bahnverkehr zwischen Lausanne und Freiburg wegen Brand beeinträchtigt

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Grund für den Unterbruch ist ein Brand. Bild: sc/sbb.ch

Ein technisches Problem hat zu einer vorübergehenden Unterbrechung des Bahnverkehrs auf der SBB-Strecke Lausanne–Freiburg zwischen Puidoux und Vauderens geführt. Betroffen war auch die Strecke Lausanne–Payerne zwischen Puidoux und Lucens, wie die SBB am Freitag auf ihrer Website mitteilten.

Die Einschränkung dürfte nach Angaben des Unternehmens bis etwa 18:00 Uhr andauern. Betroffen sind die Linien IC1, IR15, R8, R9, S40 und S41. Laut SBB ist mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen. Reisende mit Ziel Bern, Basel oder Zürich werden über Biel umgeleitet. Die Verbindungen zwischen Lausanne und Payerne verkehren über Yverdon-les-Bains.

Auf Anfrage von Keystone-SDA erklärte ein Sprecher der SBB, dass die Ursache nicht, wie zuvor gemeldet, ein Brand sei, sondern ein technisches Problem im Zusammenhang mit einem Kurzschluss an einer Fahrleitung. (sda)