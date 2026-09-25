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ÖV-Chaos in Zürich: SBB-Strecke Stadelhofen nach Stettbach unterbrochen

ÖV-Chaos in Zürich: Zugverkehr zwischen Stadelhofen und Stettbach unterbrochen

25.09.2026, 16:2325.09.2026, 16:49

Pendlerinnen und Pendler brauchen beim Start ins Wochenende im Raum Zürich Geduld: Der Bahnverkehr zwischen Zürich Stadelhofen und Stettbach ist unterbrochen, wie die SBB melden. Grund dafür sei ein Personenunfall.

Betroffen sind folgende Linien:

  • S3: Fällt zwischen Bülach/Zürich Hardbrücke und Effretikon aus
  • S5: Wird umgeleitet und verkehrt nicht via Zürich Stadelhofen und Zürich Hardbrücke
  • S9: Fällt zwischen Zürich HB und Uster aus
  • S11: Fällt zwischen Zürich Stadelhofen und Seuzach/Sennhof Kyburg und Wila aus
  • S12: Wird umgeleitet und verkehrt nicht via Stettbach, Zürich Stadelhofen und Zürich Hardbrücke
  • S15: Fällt zwischen Zürich HB und Uster aus
  • S20: Fällt auf der ganzen Strecke aus
  • S21: S20: Fällt auf der ganzen Strecke aus
  • S23

Die Einschränkung dürfte länger dauern – bis etwa 19 Uhr, schätzen die SBB. Es werde jedoch angestrebt, dass am Bahnhof Stettbach ab 18.15 Uhr wieder ein Gleis für den Zugverkehr benutzt werden könne. «Aktuell befinden wir uns in der Chaosphase», heisst es. Es gebe grosse Verspätungen und diverse kurzfristige Dispositionen.

Reisenden ab Zürich HB nach Stettbach empfehlen die SBB das Tram 7 ab Bahnhofstrasse. Reisende von Uster, Nänikon-Greifensee, Schwerzenbach und Dübendorf nach Stettbach können die S14 bis Wallisellen nehmen und dort auf die Glatttalbahn Linie 12 umsteigen.

Vor Ort ist derzeit ein Rettungsteam aufgeboten. Auch ein Einsatzleiter der SBB ist vor Ort. Wer Fragen hat, kann sich am Bahnhof Stadelhofen an zwei Kundenlenker wenden, welche dort bereitstehen. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...

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