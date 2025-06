RhB-Abschnitt Campocologno–Brusio wegen Steinschlaggefahr gesperrt

Wegen Steinschlaggefahr ist oberhalb der Bahnlinie eine Felsräumung erforderlich, wie die Rhätische Bahn (RhB) in einer Mitteilung schrieb. Zwischen Poschiavo und Tirano verkehren Bahnersatzbusse mit beschränktem Platzangebot. Die RhB bat Reisende, mehr Reisezeit einzuplanen. (nib/sda)

Die Rhätische Bahn hat aus Sicherheitsgründen den Streckenabschnitt Campocologno–Brusio der Berninalinie gesperrt. Die Sperrung dauert bis voraussichtlich Freitag, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

