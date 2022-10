SBB-Wickeltisch teurer als Pissoir – das sorgt für Ärger

Die WC-Preispolitik der SBB sorgt für Kritik. Die Bundesbahnen wollen die Kosten fürs WC, den Wickeltisch und fürs Pissoir künftig vereinheitlichen.

Der SBB-Chef Vincent Ducrot ist ein Familienmensch, der das auch gerne öffentlich zelebriert. Letzte Woche etwa gab er dem «Blick» ein persönliches Interview, in dem er von seinem neuen Glück berichtete: Er sei nicht nur frisch verliebt, sondern habe sogar geheiratet. Zusammen mit seiner Ehefrau habe er nun insgesamt sieben Kinder, konnte man beim Boulevardblatt lesen.

Für Ducrot ist klar: «Die Familie hat Vorrang.» Der SBB-Chef erreichte, dass die Bahn ihm einen Teil seines 757'382-Franken-Salärs in Form von GAs für die Familie auszahlt (13'678 Franken). Der Bähnler sagte vor drei Jahren in einem Interview: «Meine Kinder sind beste Kunden des öffentlichen Verkehrs und der SBB.»

Doch nicht nur Ducrots Kinder sind «beste Kunden des öffentlichen Verkehrs», sondern auch die Kinder anderer Eltern – und zwar wortwörtlich.

Bahnfahrten sind zwar bis zum sechsten Geburtstag kostenlos. Verrechnet wird dafür ordentlich auf den Sanitäranlagen der Grossbahnhöfe: Mütter oder Väter, die für ihr Kind am Bahnhof einen Wickeltisch benötigen, zahlen stolze zwei Franken – 50 Rappen mehr, als wenn jemand das Pissoir nutzen will.

Einmal wickeln kostet am Bahnhof zwei Franken. Bild: KEYSTONE

Keine Antwort vom SBB-Chef

Bekannt ist das schon lange, am Mittwochmorgen fiel das aber auch einer Twitter-Userin auf. Sie stellte nüchtern fest:

«Wer schon mal ein gebrauchtes Pissoir und einen gebrauchten Wickeltisch gereinigt hat, versteht, dass das nicht aufgeht.»

Ihre Empörung hielt sich verbal in Grenzen – jene der Twitter-Community hingegen nicht. Eine Frau kritisierte die SBB als «unfassbar kinderfeindlich».

Andere erinnerten daran, dass die Bundesbahnen mit all jenen ein grosses Geschäft machen würden, die fürs kleine Geschäft auf die Schüssel statt zum Pissoir müssen. Stichwort Gleichheit der Geschlechter: Ob man Mann oder Frau ist, soll nicht darüber entscheiden, wie viel fürs Urinieren bezahlt werden muss.

Die Wickeltische stehen bei den Toiletten – die zwei Franken müssen bezahlt werden, auch wenn man selbst nicht für kleine oder grosse Mädchen muss. Bild: twitter

watson wollte vom SBB-Chef wissen, wie er diese Preispolitik rechtfertigt. Eine persönliche Antwort gab es vom sonst kommunikativen CEO, der sich medial familienfreundlich gibt, nicht.

Seine Medienstelle erklärt die höheren Preise für den Wickeltisch damit, dass diese sich bei den Toiletten befinden würden. Sprich: Die zwei Franken fürs Windelnwechseln seien dieselben wie wenn ein Elternteil die Toilette nutzen würde. Für einen Zweifränkler könnte man also nicht nur den Wickeltisch nutzen, sondern auch die Toilette (das Baby müsste dann entweder mit in die Toilettenkabine oder sonst wo deponiert werden).

Im Notfall darf Kind auf dem Zugsitz gewickelt werden

Die Bundesbahnen kündigen jedoch an, die Preise vereinheitlichen zu wollen. Die Toiletten und damit die dort installierten Wickeltische sollten gleich viel kosten wie die Nutzung des Pissoirs. Entsprechende Pilotprojekte gibt es bereits an den Bahnhöfen in Olten, Schaffhausen, Regensdorf und Uster. Gelöst wird damit zwar das Problem mit den unterschiedlichen Preisen fürs kleine Geschäft. Bestehen bleibt aber die Tatsache, dass einmal kurz Wickeln etwas kostet.

Quasi kostenlos gehts in den Zügen, wo bei den WCs Wickeltische installiert sind. Dort, wo es nicht möglich ist, verweisen die SBB auf den Sitz im Zugsabteil:

«Sie können Ihr Baby auch im Abteil auf einem Sitz wickeln. Bitte nutzen Sie aus hygienischen Gründen unbedingt eine Wickelunterlage.»

Man wird jedoch auf der SBB-Website gebeten, die Windeln ausserhalb des Zugs zu entsorgen – die Mitreisenden seien dankbar dafür.