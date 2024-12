Grünen-Politikerinnen überreichen die Petition in Bern an die Bundeskanzlei. Bild: keystone

Nachtzüge nach Barcelona und Rom in Gefahr – 58'000 Menschen unterzeichnen Petition

Die Grünen und die Umweltorganisation Umverkehr haben am Mittwoch in Bern eine Petition mit 58'640 Unterschriften für Nachtzüge eingereicht. Sie verlangt, dass der Bundesrat das Angebot in diesem Bereich ausbaut, so wie es im CO2-Gesetz vorgesehen sei.

Die Unterschriften wurden in weniger als drei Monaten gesammelt, wie es in einer Pressemitteilung der Partei hiess. «Das ist ein starkes Signal, dass der Bundesrat den Ausbau der Nachtzüge nicht aufgeben soll», sagte Aline Trede, Fraktionspräsidentin der Grünen.

Es gehe darum, nachhaltige Mobilität zu fördern und Alternativen zum Flugverkehr anzubieten. Die Umweltorganisation fordert, dass die Sparmassnahmen des Bundes keine Auswirkungen auf die Nachtzüge haben dürfen.

Die Nachtzug-Projekte von der Schweiz nach Barcelona und Rom sind durch die Sparmassnahmen des Bundes gefährdet. Am Montag schloss sich der Nationalrat dem Beschluss der Stände an und entschied sich dafür, die Nachtzüge mit 10 Millionen Franken pro Jahr statt der ursprünglich geplanten 30 Millionen zu subventionieren. (sda)