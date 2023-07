Falsche Praxis kostet SBB-Streckeninspektor bei Oberarth das Leben

Eine unzweckmässige Sicherheitsmassnahme hat im September 2022 in Oberarth SZ zu einem tödlichen Bahnunfall geführt. Der Streckeninspektor hat das Gleis in der falschen Annahme betreten, dass nach der Sperrung einer Weiche keine Züge mehr kommen würden.

Das im Basler Gartenbad St. Jakob verunfallte Mädchen ist gestorben

Das am 7. Juli im Gartenbad St. Jakob in Münchenstein BL verunfallte Mädchen ist am Freitag im Spital gestorben. Die Abklärungen über die Unfallursache werden derweilen weitergeführt, wie die Baselbieter Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.