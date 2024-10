Die SBB informiert auf der Website, dass auf der Strecke Bern – Olten der Betrieb nur Eingeschränkt möglich ist. symbolBild: bruno kissling

Ausfälle und Verspätungen: Zug blockiert Strecke Bern – Olten

Verspätungen, Ausfälle oder Umleitungen – davon sind Pendlerinnen und Pendler am Montagmorgen auf der Strecke Bern – Olten betroffen. Ein Zug blockiert die Strecke, der Bahnbetrieb ist darum eingeschränkt.

Die SBB informiert auf der Website, dass auf der Strecke Bern – Olten der Betrieb nur Eingeschränkt möglich ist. Betroffen sind die Linien ICE, EC, IC, IC1, IC6, IC8, IC61, IC81, IR15, IR16 und S23.

Gemäss Onlinefahrplan verkehren nun auf der Strecke Züge ohne Familienwagen oder Restaurant, zudem sind sie verkürzt. Letzteres hat offenbar zur Folge, dass die Züge eine hohe Auslastung vorweisen. Wer also via Olten reist am Montagmorgen, braucht viel Geduld und muss sich auf volle Züge einstellen.

Die Einschränkung dauert bis etwa 8.30 Uhr, schätzt die SBB gemäss der Mitteilung. Bis dann seien Verspätungen, Ausfälle und Umleitungen zu erwarten.

Strassen ebenfalls verstopft

Auch auf den Strassen ist Geduld gefragt. Der TCS meldet verschiedene Staus und Unfälle in der Region Bern. So kam es einerseits auf der Strecke Bern – Murten bei Bern-Brünnen in der Ausfahrt zu einem Unfall, der nun den Verkehr behindert. Zudem läuft es auf der A1 Zürich Richtung Bern nicht flüssig, hier stockt der Verkehr bei der Verzweigung Luterbach wegen Überlastung. Es kommt zu einem Zeitverlust von bis zu 15 Minuten.

Ausserdem gibt es Rückstau auf der A5 Biel Richtung Solothurn, dies infolge eines Unfalls auf der A1 in Richtung Zürich. Dieser hat sich auf der Höhe Wangen an der Aare ereignet, der linke Fahrstreifen ist blockiert. Auch hier kommt es zu einem Zeitverlust von 15 Minuten.

