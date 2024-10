Einschränkungen im Bahnverkehr: Am Montagmorgen müssen die Pendlerinnen und Pendler Geduld beweisen. symbolBild: bruno kissling

Ausfälle und Verspätungen: Zug blockierte Strecke Bern – Olten

Verspätungen, Ausfälle oder Umleitungen – davon waren Pendlerinnen und Pendler am Montagmorgen auf der Strecke Bern – Olten betroffen. Ein Zug hatte die Strecke blockiert, der Bahnbetrieb war deshalb eingeschränkt.

Die SBB informierte am Montag auf ihrer Website über Einschränkungen im Bahnverkehr auf der Strecke Bern – Olten. Betroffen waren die Linien ICE, EC, IC, IC1, IC6, IC8, IC61, IC81, IR15, IR16 und S23.

Laut dem Onlinefahrplan verkehrten die Züge am Morgen ohne Familienwagen und Bordrestaurant. Zudem waren sie verkürzt, was zu einer hohen Auslastung führte. Wer also am Montagmorgen über Olten reiste, brauchte viel Geduld und musste sich auf überfüllte Züge einstellen.

Die Einschränkungen dauerten nach Schätzung der SBB bis etwa 9 Uhr an. Bis dahin mussten Fahrgäste mit Verspätungen, Zugausfällen und Umleitungen rechnen.

Auch auf den Strassen Geduld gefragt

Nicht nur auf den Schienen, auch auf den Strassen war Geduld gefragt. Der TCS meldete während des Morgenverkehrs mehrere Staus und Unfälle in der Region Bern. Auf der Strecke Bern – Murten kam es bei der Ausfahrt Bern-Brünnen zu einem Unfall, der den Verkehr behinderte. Auf der A1 in Richtung Bern stockte der Verkehr bei der Verzweigung Luterbach aufgrund von Überlastung, was zu einem Zeitverlust von bis zu 15 Minuten führte.

Zusätzlich gab es auf der A5 in Richtung Solothurn Rückstau. Grund dafür war ein Unfall auf der A1 in Richtung Zürich bei Wangen an der Aare, der den linken Fahrstreifen blockierte. Auch hier mussten die Autofahrer mit einem Zeitverlust von etwa 15 Minuten rechnen.

