Polizeirapport

Polizei fasst in Zürich einen Drogendealer

Die Stadtpolizei Zürich hat am Freitagmittag, einen Tag vor der Street Parade, im Kreis 4 einen Drogendealer festgenommen. Bei der Hausdurchsuchung stellten die Fahnderinnen und Fahnder unter anderem rund 2200 Portionen LSD sicher.

Diese Substanzen wurden sichergestellt. bild: stadtpolizei zürich

Weiter stiess die Polizei auf 20 Tabletten «2C-B», also synthetisch hergestellte Meskalinderivate, vier in Wasser gelöste Portionen LSD, zwei kleine Flaschen mit mutmasslich hochkonzentriertem flüssigem LSD, 258 Gramm MDMA und 131 Gramm getrocknete Psilocybinpilze.

Hinzu kamen 18 Petrischalen mit angezüchteten Pilzsporen, sechs Gläser mit flüssiger Pilzkultur, diverse Vakuumbeutel mit getrockneten Pilzsporen sowie kleine Mengen Kokain, Ketamin, Amphetamin und Haschisch sowie 1500 Franken Bargeld, wie die Stadtpolizei Zürich am Montag mitteilte.

Die Betäubungsmittelfahnder hatten am vergangenen Freitag kurz vor 12 Uhr zwei Männer beobachtet, die ein Haus im Kreis 4 betraten und es kurz darauf wieder verliessen. Bei der anschliessenden Kontrolle stellten sie Betäubungsmittel sicher.

Weitere Ermittlungen führten die Polizei zu einer Wohnung an der Lagerstrasse. Dort stiessen die Fahnder auf den 41-jährigen mutmasslichen Drogendealer und die zahlreichen Drogen. (hkl/sda)