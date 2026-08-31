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Schule - Bildung

Stadt Zug rechnet bis 2040 mit 1000 zusätzlichen Schülern

Stadt Zug rechnet bis 2040 mit 1000 zusätzlichen Schülern

Die Stadt Zug rechnet bis 2040 mit rund 1000 zusätzlichen Schülerinnen und Schülern. Den zusätzlichen Bedarf will sie mit den geplanten Schulerweiterungen auffangen.
31.08.2026, 09:2331.08.2026, 09:23

Die Stadt Zug hat ihre aktuellen Schulprognosen 2025/26 veröffentlicht. Laut diesen besuchen rund 2600 Schülerinnen und Schüler die Schulen der Stadt Zug, wie es am Montag hiess.

Ein Uebersicht ueber die Stadt Zug mit Wohnhaeusern und auch vielen Buerogebaeuden am Mittwoch, 20. Maerz 2024 in Zug. (KEYSTONE/Urs Flueeler).
In der Stadt Zug nehmen die Schülerzahlen zu.Bild: KEYSTONE

Besonders stark stiegen die Lernendenzahlen in der Schulanlage Guthirt, wo neue Wohnüberbauungen entstehen. Die Erweiterung der Schulanlage ab dem Schuljahr 2030/31 soll «dringend benötigte Kapazitäten schaffen», wie die Stadt mitteilte.

Auch im Herti/Letzi werde «mittel- bis langfristig» mit steigenden Schülerzahlen gerechnet. Die erste Bauetappe der neuen Schulanlage soll im ersten Quartal 2027 in Betrieb gehen. In Kirchmatt sind ebenfalls Erweiterungen geplant.

Zusätzlicher Bedarf besteht laut Mitteilung bei den Betreuungsplätzen. Deren Zahl soll innerhalb von fünf Jahren von heute 868 auf rund 1270 steigen. Auch bei den Sport- und Schwimmhallen besteht Handlungsbedarf. Die heutigen Kapazitäten decken laut Prognose «rund zwei Drittel des schulischen Bedarfs», wie es hiess. (sda)

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