sonnig21°
DE | FR
burger
Schweiz
Polizeirapport

Motorradfahrer stirbt bei Kollision in Buochs NW

Polizeirapport

Motorradfahrer stirbt bei Kollision in Buochs NW

30.08.2026, 11:0330.08.2026, 11:03

Bei einer Kollision mit zwei Autos in Buochs NW ist am Samstagnachmittag ein 64-jähriger Töfffahrer ums Leben gekommen. Trotz sofortiger Rettungsversuche verstarb der Mann noch an der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Sonntag mitteilte.

Ein 64-jähriger Autofahrer war von der Autobahnausfahrt in die Beckenriederstrasse eingebogen und dort mit dem entgegenkommenden Motorrad kollidiert. In der Folge prallte der Töff gegen ein weiteres Auto auf der Einspurstrecke zum Autobahnanschluss.

Weitere Personen wurden laut Polizei nicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Kantonspolizei klärt die Unfallursache zusammen mit der Staatsanwaltschaft Nidwalden ab. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Mehr Polizeirapport:
Person im Bahnhof Leuk VS von Zug erfasst und getötet
Autofahrer rast mit 189 Km/h durch den Uetlibergtunnel – und ist seinen Führerausweis los
Oberengstringen ZH: Mädchen auf Velo bei Unfall mit Rollerfahrer verletzt
Arbon TG: Betrunkener E-Trottifahrer flüchtet vor der Polizei – kommt aber nicht weit
Schwerer Autounfall in Boltigen BE fordert sechs Verletzte
Unfall im Balmenraintunnel SG auf der A15: Töfffahrer schwer verletzt
Grossbrand in luzernischer Sägerei eingedämmt – keine Verletzten
E-Bike-Fahrer bei Unfall in Ins BE schwer verletzt