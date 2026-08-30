Polizeirapport

Motorradfahrer stirbt bei Kollision in Buochs NW

Bei einer Kollision mit zwei Autos in Buochs NW ist am Samstagnachmittag ein 64-jähriger Töfffahrer ums Leben gekommen. Trotz sofortiger Rettungsversuche verstarb der Mann noch an der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Sonntag mitteilte.

Ein 64-jähriger Autofahrer war von der Autobahnausfahrt in die Beckenriederstrasse eingebogen und dort mit dem entgegenkommenden Motorrad kollidiert. In der Folge prallte der Töff gegen ein weiteres Auto auf der Einspurstrecke zum Autobahnanschluss.

Weitere Personen wurden laut Polizei nicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Kantonspolizei klärt die Unfallursache zusammen mit der Staatsanwaltschaft Nidwalden ab. (sda)