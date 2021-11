Spielsüchtiger Ex-Pfarrer von Küssnacht SZ soll ins Gefängnis

Der erste Schnee ist da – und am Wochenende kommt noch mehr

Teile der Schweiz sind am Freitagmorgen von einer dünnen Schneeschicht bedeckt gewesen. Erstmals in diesem Herbst schafften es Schneeflocken bis in die Niederungen. Doch nicht überall war es weiss. Während es in Zürich und Basel schneite, nieselte es in Bern nur.