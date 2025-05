Das sind eure schönsten Fotos aus dem EuroVillage am ESC in Basel

Zwei ESC-Fans in unserer watson-Fotobox im EuroVillage. Bild: watson

ESC

Eure schönsten Bilder aus der watson-ESC-Fotobox

Wir sind nationaler Medienpartner des Eurovision Song Contest in Basel und sind mit einer Fotobox vor Ort im EuroVillage gleich beim Messeplatz. Hier sind diese tollen Bilder entstanden!

Glitzer und Glamour gehören zum Eurovision Song Contest wie die Fasnacht zu Basel. Darum haben wir für dich im EuroVillage eine Fotobox eingerichtet, schön dekoriert mit Lametta und Spiegelgirlanden. Natürlich ist das die perfekte Umgebung für dein Erinnerungsfoto am Eurovision Song Contest.

Die schönsten Fotos, die in Basel in unserer Box entstanden sind, sammeln wir hier in Bilderstrecken, damit wir die Erinnerungen sammeln und zusammen Revue passieren lassen können.

So schaut die watson Fotobox im EuroVillage aus. Bild: watson

Und das Beste: Unter allen Fotos, die bis Samstag, 17. Mai, bis um 23:30 Uhr eingesandt werden, verlosen wir eine Playstation 5.

Komm also gerne für einen Besuch vorbei an unseren Stand im EuroVillage am Eurovision Song Contest in Basel und schick uns dein schönstes Foto.

Sa, 10. Mai & So, 11. Mai