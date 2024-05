Das wären wir heute auf dem Pausenplatz: Alt, aber immer noch mega kuhl. Bild: KEYSTONE

«Du huere Michi ... wetsch Fetli?» So haben wir früher gesprochen

Ihr seid die besten User der Welt. Quasi: s'Beschte wo's je hets gitz.

Mehr «Leben»

Die «Bravo» von 1998 hat uns erklärt, wie man damals unter den Coolen gesprochen hat.

In der Schweiz sah das natürlich etwas anders aus. Während bei unseren deutschen Nachbarn Sätze wie «Ich mach'n Boilercheck» Alltag waren, sagte man bei uns vor dem Gang zur Toilette viel eher: «Muss churz en Fax verschicke».

Danke also an dieser Stelle für eure zahlreichen Kommentare und Erinnerungen an eine Zeit, als wir noch etwas cooler waren. Oder zumindest glaubten, es zu sein.

Hier kommt ein kleines Best-of eurer Inputs.

1

Bild: watson

Quasi eine Alternative zu: Kennsch de Wayne?

2

Bild: watson

Hier, zur Erinnerung:

(Gönn dir im Pendlerstress doch mal wieder diesen Klassiker. Diese 42 Minuten sind niemals nicht unterhaltsam.)

Bild: watson

3

Bild: watson

4

Bild: watson

5

Bild: watson

6

Bild: watson

Der Ursprung von «Angst und Geld hani kei»:

7

Bild: watson

8

Bild: watson

9

Bild: watson

10

Bild: watson

11

Bild: watson

Anmerkung der Redaktion: Auch bekannt als «Und jetzt, wotsch en Pokal?»

12

Bild: watson

Mehr Retro-Liebe:

16 Dinge, die die Generation Z (vermutlich) nicht mehr versteht

Video: watson

19 Sätze, die du nur in den 2000ern sagen konntest

Video: watson

Zur Erinnerung: Schul-Jargon – so hast du früher gesprochen