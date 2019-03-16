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Anfänger am Engadiner Skimarathon – ein schonungsloser Erfahrungsbericht

Langlaeufer bei Schneetreiben und Nebel in Aktion beim 13. Engadin Skimarathon, aufgenommen am 15. Maerz 1981. (KEYSTONE/Str)
Schlacht am Morgarten? Nein, so ging es 1981 am «Engadiner» zu. Und dieses Jahr? Bild: KEYSTONE

Operation «Ski-Kater» – was ich als Anfänger am Engadiner Skimarathon gelernt habe

Du liebst die Natur und suchst eine ungewöhnliche Herausforderung? Ich hätte da etwas für dich ...
16.03.2019, 16:3713.08.2026, 11:54
Daniel Schurter
Daniel Schurter

«Jetzt spinnst du komplett!», dachte ich, als mich ein guter Freund vor geraumer Zeit fragte, ob ich mit ihm den Engadiner Skimarathon absolviere.

Marathon = 42 Kilometer.

Unsere Kenntnisse: Zero.

Statt Vorwissen hatte ich schöne Vorurteile. Kann ja nicht so schwierig sein, dachte ich, nachdem ich ein paar Stunden bei YouTube «recherchiert» hatte.

Langlauf = Sportart, a) für Senioren Menschen fortgeschrittenen Alters, denen Skifahren zu schnell wird, und b) für fanatische Konditionstiere, die nichts mit Bällen und anderem Spielgerät anzufangen wissen.

Langlauf, kennsch?

Animiertes GIFGIF abspielen
gif: giphy.com

Zwar stösst man bei Internet-Recherchen schnell mal auf spektakuläre Stürze (insbesondere vom berüchtigten Stazerwald). Mich beruhigten aber die Instruktions-Videos, die das Langlaufen kinderleicht erscheinen lassen. Elegant gleitet man durch verschneite Wälder ...

Nun gut, ich willigte in das Abenteuer «Engadiner» ein und war froh, dass sich ein weiterer Freund anschloss. Der Name für unsere WhatsApp-Gruppe war schnell gefunden:

Bild

Womit wir bei den guten und schmerzhaften Erfahrungen sind, die ich als Langlauf-Anfänger am und um den 51. Engadin Skimarathon sammeln «durfte».

Wähle weise ...

Participants of the annual Engadin skiing marathon from Maloya to S-Chanf in south Eastern Switzerland tumble on Sunday, 13 March 2005. Around 11,000 sportsmen and -women took to the event. (KEYSTONE/ ...
Mit solchen Fotos versuchten wir uns im Vorfeld aufzumuntern ...archivBild: KEYSTONE
«Skating ist für Weicheier, Gschtabis und Störche»
Name der Redaktion bekannt

Am 15. Januar 2019 stand ich zum ersten Mal auf den dünnen Brettern. Da waren noch knapp zwei Monate Zeit.

Es war kein Start nach Mass.

Die «Gehversuche» im herrlich verschneiten Zürcher Oberland frustrierten mich dermassen, dass ich die Langlaufskis am Liebsten in der Mulde entsorgt hätte.

Bild

Doch die Ausrüstung war gemietet. Und so kam es, dass ich nicht die Stöcke hinwarf, sondern mit einem meiner Mitstreiter einen radikalen Systemwechsel wagte:

Klassisch statt Skating.

Das sollte sich als grundsätzlich goldrichtiger Entscheid herausstellen – und als schweres Handicap am «Engadiner», was wir damals natürlich noch nicht ahnten.

Losgelöst vom Langlauf-Stil kann ich bestätigen, was mir verschiedene Langlauf-Kenner geraten haben: Wer damit anfängt, sollte wenn möglich Unterricht nehmen. Bei der Ausrüstung kann man kaum etwas falsch machen, bei der Technik schon. Jede Lektion macht sich bezahlt.

Sicher ist auch, dass bei den Rookies die Nervosität in den Wochen vor dem grossen Wettkampf massiv und unweigerlich zunimmt. Da hilft es natürlich ungemein, wenn «Veteranen» mit guten Ratschlägen zur Seite stehen ...

Bild

Toi toi toi! 💩

Auch daran muss gedacht werden - Einige Dutzend WC-Haeuser stehen am Samstag, 8. Maerz 2003, im Startareal des Engadiner Skimarathons in Maloja. (KEYSTONE/Steffen Schmidt)
Hier willst du nur im äussersten Notfall (und mit Feuchttüchlein und Gasmaske bewaffnet) rein!archivBild: KEYSTONE

Checkliste:

  • Stressfrei mit dem ÖV anreisen.
  • Keine Capuns, Röteli oder andere brutal leckere, aber nur schwer verdauliche Bündner Delikatessen am Vorabend konsumieren. Weizenbier ist ok.
  • Am Renntag: Öffentliche Toiletten wenn immer möglich meiden. 😱
  • Für Hotelgäste: Frühstücks-Buffet am besten vor 05.30 Uhr infiltrieren. Später ist die Hölle los.
  • Duschmittel/Handtuch in den Effektensack packen, den man auf dem Startgelände abgibt und am Ziel wieder erhält. Damit man nach den 42 Kilometern in der Kaserne in S-chanf eine warme Dusche geniessen kann.
  • Eine Beiz oder einen anderen warmen Ort in der Nähe des Startgeländes in Maloja aufspüren.
  • Warten. Warten. Warten.
  • Bereit sein.
Bild

Wenn's läuft, dann läuft's

epa07426622 Athletes compete on the way from Maloya to S-Chanf during the 51st annual Engadin skiing marathon in Sils, Switzerland, 10 March 2019. EPA/ENNIO LEANZA
Die Startboxen. Wobei hier weder gestartet, noch geboxt wird.Bild: EPA/KEYSTONE

Hatte ich schon erwähnt, dass ich mich nicht wohl fühle in grossen Menschenmengen?

Kein schöner Anblick für Leute mit Platzangst, ja. Doch die gute Nachricht: Es ist überhaupt nicht schlimm!

Man steht mit Wildfremden und Gleichgesinnten während längerer Zeit in einem mit Metallgittern eingezäunten Bereich. Dann öffnen sich die Schleusen und die Läufer strömen ohne spürbaren Stress Richtung Start. Kein Geschubse, kein Gefluche, sondern Lachen und Vorfreude. Erst wenn man in aller Ruhe die Skis montiert hat und über die Startlinie läuft, beginnt die Zeitmessung automatisch zu laufen. Das ermöglicht der in die Startnummer integrierte Chip.

MALOJA, 10MAR19 - Bewaehrtes Konzept: Die Langlaeuferinnen und Langlaeufer starten aus Startboxen und sorgen so fuer einen Start ohne Gedraenge. Flugaufnahme vom Start zum 51. Engadin Skimarathon mit ...
Sieht schon ein bisschen nach Aufmarsch zur Schlacht auf, verläuft aber unglaublich friedlich.Bild: swiss-image.ch / Remy Steinegger

Bouillon mit Banane

An dieser Stelle gilt es anzumerken, dass man als Langlauf-Anfänger praktisch zuhinterst startet. Das heisst, dass man die Spitzenathleten höchstens auf der Grossleinwand zu Gesicht bekommt. Wie auch das Gros des Feldes.

Hier skaten sie über den gefrorenen See ...

epa07426591 Athletes compete on the way from Maloya to S-Chanf during the 51st annual Engadin skiing marathon in Sils, Switzerland, 10 March 2019. EPA/ENNIO LEANZA
Auf dem schmalen Pistenabschnitt rechts wären die Klassisch-Langläufer ...Bild: EPA/KEYSTONE

Hier sieht man mich ganz links*

Thousands of sportsmen and -women are on their way from Maloya to S-Chanf as they participate in the 51. annual Engadin skiing marathon, on Sunday, March 10, 2019, in Sils im Engadin, Switzerland. (KE ...
* Es könnte auch Dario Cologna gewesen sein.Bild: KEYSTONE

Der Grossteil der ambitionierten Teilnehmer (und davon gibt es sehr viele!) ist längst hinter der übernächsten Windung verschwunden, als die klassischen Volksläufer den ersten, unendlich scheinenden gefrorenen See abhaken.

Solche Warteschlangen ...

Thousands of sportsmen and -women are on their way from Maloya to S-Chanf as they participate in the 51. annual Engadin skiing marathon, on Sunday, March 10, 2019, in St. Moritz, Switzerland. (KEYSTON ...
... gibt es bei den weniger Pressierten höchst selten.Bild: KEYSTONE

Ein Wort zu den Frauen:

Manche Teilnehmerinnen scheinen vom gleichen brennenden Ehrgeiz getrieben zu sein wie die männliche Konkurrenz. Das finden wir bei einem der wenigen unverschuldeten Stürze heraus: Eine junge Schwedin/Norwegerin drängt einen Mitstreiter ab, so dass er kopfüber in den Tiefschnee taucht. Die Frau hält an und will ihm heraushelfen. Doch da ruft ihr die Kollegin energisch etwas zu. Sie dreht sich um, und eilt weiter.

Wir lachen herzhaft über die erfrischende Begegnung, nehmen es sportlich und werden uns spätestens am übernächsten Wasalauf angemessen revanchieren.

Participants enjoy the infamous downhill in Stazerwald on their way from Maloya to S-Chanf as they participate in the 51. annual Engadin skiing marathon, on Sunday, March 10, 2019, in Pontresina, Swit ...
Unser Motto: Ladys first!Bild: KEYSTONE

Die wahren Helden

Tausende freiwillige Helfer und unzählige Zuschauer am Streckenrand machen den «Engadiner» zum Volksfest. Die für mich schönste Erinnerung ist ein kleines Mädchen, das an einem Hügel steht, sich von seinen Eltern löst und uns mutig rosarote Traubenzucker entgegenstreckt. 🙏

SAMEDAN, 10MAR19 - Fleissige Helfer verteilen energiehaltige Zwischenverpflegungen und waermende Getraenke. Impression vom 51. Engadin Skimarathon am 10. Maerz 2019 im Oberengadin. Impression of the ...
Die freiwilligen Helferinnen und Helfer bieten willkommene Verpflegung.Bild: swiss-image.ch / Andy Mettler

Ein grosses «Grazcha fich» geht auch an die munteren Standbetreiber, die ab Kilometer 30 Bier und Cüpli ausschenkten. Wobei ich ehrlich gesagt schon so auf dem Zahnfleisch lief, dass nur mein Mitstreiter seinen Durst stillte.

Und dann gibts noch solch starke Auftritte ...

Das Foto hat mir watson-User Joel zur Verfügung gestellt, vielen Dank!
Das Foto hat mir watson-User Joel zur Verfügung gestellt, vielen Dank!bild: watson

Zum Kulinarischen:

  • Heisse Bouillon mit Banane, das war eine ernährungstechnische Dummheit, die meinen Magen während fast 10 Kilometern grummeln liess. Abgesehen davon trank ich ein bekanntes isotonisches Getränk (warm und sehr fein!), Kräutertee und ass Schokoladenstücke.
  • Was störend wirkte, waren die vielen Tuben und Beutelchen mit Astronauten-Nahrung, die von den vorangegangenen Athleten weggeworfen worden waren. Wobei nichts in der Natur liegen bleiben sollte: Noch während des Rennens machten sich Freiwillige ans Aufsammeln.

Das Schönste am Langlaufen ...

Das Val Muestair ist als Langlaufparadies bekannt. Mit 28 Loipenkilometern bietet das Gebiet ein breitgefaechertes Angebot fuer Langlaeufer. Die Gaeste erklimmen die Aufstiege der Hoehenloipen in Lue ...
... ist die Natur. Ich zeige hier bewusst das Val Müstair, und kein Rennbild, denn es gibt unglaublich viele schöne Gebiete (allein oder in kleinen Gruppen) auf Langlaufskis zu entdecken im Engadin.archivBild: PPR

Im Ziel

Auf den zweiten 20 (!) Kilometern war bei mir die Luft draussen. Zum Glück hatte ich einen Gefährten, der als Zugpferd voranging. Die Laufzeit war schliesslich nebensächlich. Dario Cologna sass vermutlich längst zuhause in der Sauna, als wir eintrudelten. Beim dritten Saunagang ...

ENGADIN, 10MAR19 - Flugaufnahme vom Zielgelaende des 51. Engadin Skimarathon mit ueber 14&#039;000 Langlaeuferinnen und Langlaeufer am 10. Maerz 2019 im Oberengadin. Aerial photo of the 51st Engadin ...
Der Engadiner ist hervorragend organisiert, und bietet auch dank Armee einen perfekten Service. Am Ziel gibts den Effektensack mit den trockenen Kleidern vom Lastwagen.Bild: swiss-image.ch

Echte Langlaufhelden ...

Alfred Kaelin, Mitte, gewinnt den 6. Engadin Skimarathon vor Alois &quot;Wisel&quot; Kaelin, links und Werner Geeser, rechts, aufgenommen am 10. Maerz 1974. (KEYSTONE/Str)
Von 1974: Alois «Wiesel» Kälin, mit Alfred Kälin (Sieger) und Werner Geeser (von links).Bild: KEYSTONE

Falsche Wikinger ...

Von 2019. Wir haben das Feld von hinten, äh, angerollt. Danke, Beni und Res!
Von 2019. Wir haben das Feld von hinten, äh, angerollt. Danke, Beni und Res!bild: watson
Nach dem «Engadiner» ist vor dem «Engadiner»
Alte Langläufer-Weisheit

Was ich gelernt habe

Du spielst mit dem Gedanken, am Engadin Skimarathon teilzunehmen? Dann helfen dir vielleicht diese Tipps:

  1. Langlauf-Anfänger sollten unbedingt Unterricht nehmen. Jede Lektion lohnt sich. Bei der Ausrüstung kann man kaum etwas falsch machen, mit der richtigen Technik ist man viel schneller und spart enorm Kraft.
  2. Wer schnell sein will, meldet sich als Skating-Läufer an. Der klassische Stil ist deutlich langsamer und man kommt unter Umständen Stunden später ins Ziel. 🙈
  3. Wähle deine Unterkunft weise – und nimm zur Sicherheit Watte oder Gehörpfropfen mit, um keine schlaflose Nacht vor dem Rennen zu riskieren.
  4. Am Renntag ist Geduld gefragt und warme Kleidung gegen die Engadiner Morgenkälte: Wenn öffentliche Busse voll sind, fahren sie durch an den Haltestellen und man muss 30 Minuten oder auch länger ausharren.
  5. Möglichst frühzeitig für den nächsten «Engadiner» anmelden, um dabei sein zu können! Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 2019 war ausverkauft.

Der ‹Engadiner› in Grafiken ...

Pro und Contra
So einfach ist der Engadiner sonst nie – 14 Grafiken, die alles erklären
Der Engadin Skimarathon ist die zweitgrösste Langlaufveranstaltung der Welt – nach dem Wasalauf in Schweden. Der «Engadiner» findet jedes Jahr traditionsgemäss am zweiten Sonntag im März statt. Über 14'000 Läuferinnen und Läufer aus über 60 Nationen legen die 42 km lange Strecke zurück, die von Maloja nach S-chanf führt. Die meisten Teilnehmer laufen mit der Skating-Technik, eine Minderheit im Klassischen Stil. In der Marathonwoche finden auch der Engadin Halbmarathon, Frauenlauf und Nachtlauf statt.
Website: engadin-skimarathon.ch

Du bist noch nicht überzeugt? Dann schau dir das Video an ...

Video: YouTube/Engadin Skimarathon

PS: Der Artikel hat sich nicht wegen des Muskelkaters des Schreibenden dermassen verzögert!

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11 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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Gulasch
17.03.2019 08:11registriert März 2014
Ich würde euch doch skating empfehlen, aber auch neben dem Engadiner und ohne Verbissenheit, es ist einfach ein fantastischer Sport, Kondition und Kraft in einem!
Gratulation zur Leistung!
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Matthiah Süppi
16.03.2019 19:54registriert Mai 2015
Oder du machst es so.
Operation «Ski-Kater» – was ich als Anfänger am Engadiner Skimarathon gelernt habe Oder du machst es so.
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Ehammer holt trotz mühsamer Umstände Silber: «Über eine Medaille darf man sich freuen»
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