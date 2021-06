Schweiz

Sport

Schweiz-Frankreich: Gewitter vermiesen Public Viewing



Bild: keystone

«Tückische Unwetter»: Gewitter drohen morgen Nati-Public-Viewing zu vermiesen

Nach zwei Tagen Sonnenschein geben am Montag Regen und Gewitter ein Comeback. Meteoschweiz hat für Montagnachmittag bis Montagabend eine Unwetterwarnung für «tückische Gewitter» herausgegeben.

#Obacht☝️. Am Montagnachmittag und -abend gebietsweise tückische #Unwetter-#Gewitter⛈️. Stellenweise fällt #Hagel⚪️ und #Starkregen🌧️. Im Vorfeld der Gewitter sind aus dem Nichts #Sturmböen🌬️ möglich. Übrigens auch heute Abend ist lokal Hagel möglich. ^is pic.twitter.com/kT8EizV6Pb — SRF Meteo (@srfmeteo) June 27, 2021

Wer für das Spiel Schweiz-Frankreich (Matchbeginn 21 Uhr) eine Grossleinwand aufstellen will, sollte sich dies zweimal überlegen. «Im Vorfeld der Gewitter sind aus dem Nichts Sturmböen möglich», heisst es weiter.

Am Sonntagabend hingegen sollte es an den meisten Orten im Flachland trocken bleiben. In den Bergen können spontan Gewitter auftreten. Die warme Luft rührt von einer Südwestströmung her, die aber wieder instabiles Wetter in die Schwiez bringt. Kommende Woche wird es wechselhaft und kühler.

(amü)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder der EM 2020 1 / 67 Die besten Bilder der EM 2020 quelle: keystone / andy rain / pool Das war die Critical Mass – HIER fährst du selbst mit (quasi) Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter