Vor dem Spiel stellte sich lediglich die Frage, wie hoch Bayern München denn gewinnen würde. Schliesslich traf der deutsche Rekordmeister zum Auftakt der Klub-Weltmeisterschaft in den USA auf einen Amateurverein aus Neuseeland. Am Ende setzte sich der Bundesligist in Cincinnati gegen den Auckland City FC zweistellig durch.

«Dann klappt es wahrscheinlich nicht» – Samuel Giger erklärt, wie er König werden will

Samuel Giger verrät, wie er Ende August in Mollis Schwingerkönig werden möchte und wie er an seinem ersten Eidgenössischen 2016 wie im Rausch schwang. Sehr wichtig ist für den 27-jährigen Thurgauer die Unterstützung durch seine Frau Michelle.

Er ist das Aushängeschild des Schwingsports in der Ostschweiz und einer der Favoriten am Eidgenössischen 2025. Alle Kranzfeste, die Samuel Giger in dieser Saison bestritten hat, beendete er als Sieger. Schwingerkönig war er aber noch nie. Das möchte der 27-jährige Thurgauer Ende August im Glarnerland nachholen. Am Bündner-Glarner Fest am Sonntag in Domat/Ems nimmt Giger wegen einer leichten Muskelverletzung nicht teil.